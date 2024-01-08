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08 января 2024, 03:25 | Обновлено 08 января 2024, 03:27
25
0

Товарищеские матчи. Египет выиграл спарринг. Салах не забил пенальти

Сборная Узбекистана минимально одолела Палестину

08 января 2024, 03:25 | Обновлено 08 января 2024, 03:27
25
0
Товарищеские матчи. Египет выиграл спарринг. Салах не забил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 7 января, состоялось два товарищеских матча между сборными.

Сборная Узбекистана с трудом, но сумела одолеть Палестину. Единственный гол в матче забил бывший форвард львовского «Руха» Бобур Абдухаликов.

Египет дома был сильнее за Танзанию. Мохамед Салах в первом тайме ассистировал Махмуду Хассану. В средине второго тайма лидер «Ливерпуля» мог забивать сам, но его удар пришелся в перекладину. К счастью для Салаха мяч угодил в спину вратарю и залетел в сетку ворот.

Товарищеские матчи. 7 января.

Палестина – Узбекиситан – 0:1

Гол: Абдухаликов (79)

Египет – Танзания – 2:0

Голы: Хассан (32), Манула (73, авт)

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Источник Sport.ua
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