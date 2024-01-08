Товарищеские матчи. Египет выиграл спарринг. Салах не забил пенальти
Сборная Узбекистана минимально одолела Палестину
Вчера, 7 января, состоялось два товарищеских матча между сборными.
Сборная Узбекистана с трудом, но сумела одолеть Палестину. Единственный гол в матче забил бывший форвард львовского «Руха» Бобур Абдухаликов.
Египет дома был сильнее за Танзанию. Мохамед Салах в первом тайме ассистировал Махмуду Хассану. В средине второго тайма лидер «Ливерпуля» мог забивать сам, но его удар пришелся в перекладину. К счастью для Салаха мяч угодил в спину вратарю и залетел в сетку ворот.
Товарищеские матчи. 7 января.
Палестина – Узбекиситан – 0:1
Гол: Абдухаликов (79)
Египет – Танзания – 2:0
Голы: Хассан (32), Манула (73, авт)
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