08.01.2024 22:15 – FT 1 : 4
Португалия09 января 2024, 01:24 | Обновлено 09 января 2024, 01:28
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Чемпионат Португалии. Каза Пия на выезде разгромил Морейренсе
Состоялся поединок 16 тура чемпионата Португалии
09 января 2024, 01:24 | Обновлено 09 января 2024, 01:28
34
0
Закончился поединок 16-го тура чемпионата Португалии, в котором футбольный клуб «Морейренсе» принимал «Каза Пию». Гости одержали разгромную победу со счетом 4:1. Дублем отличился Фелиппе Кардозо, по голу забили Сома и Нунеш. За «Морейренсу» отличился Айас.
Чемпионат Португалии. 16 тур
Морейренсе – Каза Пия – 1:4
Голы: Айас, 14 – Сома, 18, Кардозо, 26, 56, Нунеш, 39.
События матча
56’
ГОЛ ! Мяч забил Фелиппе Кардозо (Каза Пия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Нунеш (Каза Пия).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Фелиппе Кардозо (Каза Пия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Юки Сома (Каза Пия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Айас (Морейренсе).
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