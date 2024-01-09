Чемпионат Португалии. Каза Пия на выезде разгромил Морейренсе

Закончился поединок 16-го тура чемпионата Португалии, в котором футбольный клуб «Морейренсе» принимал «Каза Пию». Гости одержали разгромную победу со счетом 4:1. Дублем отличился Фелиппе Кардозо, по голу забили Сома и Нунеш. За «Морейренсу» отличился Айас.

Чемпионат Португалии. 16 тур

Морейренсе – Каза Пия – 1:4

Голы: Айас, 14 – Сома, 18, Кардозо, 26, 56, Нунеш, 39.

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