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  4. Чемпионат Португалии. Каза Пия на выезде разгромил Морейренсе
Чемпионат Португалии
Морейренсе
08.01.2024 22:15 – FT 1 : 4
Каза Пия
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Португалия
09 января 2024, 01:24 | Обновлено 09 января 2024, 01:28
34
0

Чемпионат Португалии. Каза Пия на выезде разгромил Морейренсе

Состоялся поединок 16 тура чемпионата Португалии

09 января 2024, 01:24 | Обновлено 09 января 2024, 01:28
34
0
Чемпионат Португалии. Каза Пия на выезде разгромил Морейренсе
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился поединок 16-го тура чемпионата Португалии, в котором футбольный клуб «Морейренсе» принимал «Каза Пию». Гости одержали разгромную победу со счетом 4:1. Дублем отличился Фелиппе Кардозо, по голу забили Сома и Нунеш. За «Морейренсу» отличился Айас.

Чемпионат Португалии. 16 тур

Морейренсе – Каза Пия – 1:4

Голы: Айас, 14 – Сома, 18, Кардозо, 26, 56, Нунеш, 39.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Фелиппе Кардозо (Каза Пия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Нунеш (Каза Пия).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Фелиппе Кардозо (Каза Пия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Юки Сома (Каза Пия).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Айас (Морейренсе).
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Каза Пия Морейренсе чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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