Журналист: Шершун долго лечился за границей и боролся за жизнь

Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский проокомментировал трагическую новость об экс-защитнике сине-желтых Богдане Шершуне, который умер 8 января:

«Ушел из жизни Богдан Шершун. Ему было всего 42. Ужасная новость среди всего того ужаса, который с нами происходит.

Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан длительное время лечился за границей, боролся за жизнь, но... В который раз убеждаюсь в ценности каждого мгновения, которое дается нам в этой жизни.

Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным. Воспоминания о нем – в сердце. Покойся с миром, Друг! Вечная память. Царство Небесное!»