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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 00:43 | Обновлено 09 января 2024, 00:49
345
0

Журналист: Шершун долго лечился за границей и боролся за жизнь

Экс-защитник сборной Украины Богдан Шершун умер 8 января

09 января 2024, 00:43 | Обновлено 09 января 2024, 00:49
345
0
Журналист: Шершун долго лечился за границей и боролся за жизнь
Instagram. Богдан Шершун

Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский проокомментировал трагическую новость об экс-защитнике сине-желтых Богдане Шершуне, который умер 8 января:

«Ушел из жизни Богдан Шершун. Ему было всего 42. Ужасная новость среди всего того ужаса, который с нами происходит.

Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан длительное время лечился за границей, боролся за жизнь, но... В который раз убеждаюсь в ценности каждого мгновения, которое дается нам в этой жизни.

Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным. Воспоминания о нем – в сердце. Покойся с миром, Друг! Вечная память. Царство Небесное!»

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Богдан Шершун смерть Александр Глывинский Днепр сборная Украины по футболу
Источник Instagram
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