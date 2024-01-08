Конец эпохи. Легендарный гендиректор Боруссии Д покинет клуб

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке сообщил о том, что покинет клуб в 2025 году, когда истечет его контракт:

«Я не буду продлевать свой контракт. Я уйду из руководства осенью следующего года. Настал момент сказать «Достаточно».

Однако остается сильная эмоциональная связь. Для меня было важно сделать это относительно рано. Чтобы мы могли правильно совершить переход за полтора года».

Ватцке работает в «Боруссии» с 2001 года, в 2005 году стал генеральным директором клуба, сумев спасти его от банкротства.

Ранее Ватцке подтвердил факт переговоров по поводу возвращения в клуб Джейдона Санчо.