В Боруссии Дортмунд подтвердили факт переговоров по Санчо

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что клуб ведет работу над подписанием вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо:

«Мы ведем переговоры по Джейдону Санчо, это так. Мы хотим взять его в аренду, это не секрет. Но пока что мы не готовы объявить о заключении сделки», – цитирует Ватцке инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Санчо уже выступал за «Боруссию» Дортмунд в 2017 – 2021 годах, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний вингер сборной Англии провел лишь три матча за «Красных дьяволов» из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.