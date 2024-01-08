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  4. В Боруссии Дортмунд подтвердили факт переговоров по Санчо
Германия
08 января 2024, 19:39 |
218
0

В Боруссии Дортмунд подтвердили факт переговоров по Санчо

Вингер «Манчестер Юнайтед» близок к возвращению в Германию

08 января 2024, 19:39 |
218
0
В Боруссии Дортмунд подтвердили факт переговоров по Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Генеральный директор «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил, что клуб ведет работу над подписанием вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо:

«Мы ведем переговоры по Джейдону Санчо, это так. Мы хотим взять его в аренду, это не секрет. Но пока что мы не готовы объявить о заключении сделки», – цитирует Ватцке инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Санчо уже выступал за «Боруссию» Дортмунд в 2017 – 2021 годах, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний вингер сборной Англии провел лишь три матча за «Красных дьяволов» из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

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Боруссия Дортмунд Джейдон Санчо Ханс-Йоахим Ватцке Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока
Источник Фабрицио Романо
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