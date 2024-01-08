Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Извлек выгоду из своей травмы»
Англия
08 января 2024, 23:03 |
363
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Извлек выгоду из своей травмы»

Хавбек «Манчестер Сити» – о своем восстановлении

08 января 2024, 23:03 |
363
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Извлек выгоду из своей травмы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, который вчера вернулся в игру после длительного перерыва, рассказал о своем восстановлении после травмы:

«Не то чтобы мне нужен был перерыв, но я воспользовался им, чтобы извлечь из этого выгоду. Когда я размышляю о своей карьере, о том, как я играл без перерыва последние 10 лет с небольшой паузой, то думаю, что мне было полезно немного перезагрузиться и позаботиться о себе – в течение года это практически невозможно.

Я надеялся, что смогу усердно работать и вернуться в хорошем настроении, и я чувствую, что у меня это получается, но, очевидно, мне нужно прогрессировать».

По теме:
С кем сыграют Мудрик и Забарный? Жеребьевка 4 раунда Кубка Англии
Стало известно, когда Куртуа сможет впервые после травмы сыграть за Реал
Жирона потеряла ключевого игрока из-за травмы колена
Кевин де Брюйне Манчестер Сити травма
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава Магучих – лучший спортсмен 2023 в Украине!
Другие виды | 08 января 2024, 16:00 45
Ярослава Магучих – лучший спортсмен 2023 в Украине!
Ярослава Магучих – лучший спортсмен 2023 в Украине!

Читатели Sport.ua определили лучшего спортсмена по итогам минувшего года

Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Футбол | 08 января 2024, 12:51 0
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков
Ребров анонсировал появление в сборной Украины новых игроков

Будут привлекаться и игроки молодежной сборной

Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
Бокс | 08.01.2024, 07:14
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
Чжан Чжилей дал прогноз на бой Усика с Фьюри
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Футбол | 08.01.2024, 23:05
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
Бокс | 08.01.2024, 18:50
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
06.01.2024, 22:22 7
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
06.01.2024, 16:20 9
Биатлон
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
07.01.2024, 12:34 2
Футбол
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
07.01.2024, 11:22 21
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
07.01.2024, 21:31 11
Футбол
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
08.01.2024, 14:20 6
Бокс
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
Дала бой чемпионке USO. Свитолина уступила Гофф в финале турнира в Окленде
07.01.2024, 08:50 47
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем