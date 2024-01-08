Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Извлек выгоду из своей травмы»

Лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне, который вчера вернулся в игру после длительного перерыва, рассказал о своем восстановлении после травмы:

«Не то чтобы мне нужен был перерыв, но я воспользовался им, чтобы извлечь из этого выгоду. Когда я размышляю о своей карьере, о том, как я играл без перерыва последние 10 лет с небольшой паузой, то думаю, что мне было полезно немного перезагрузиться и позаботиться о себе – в течение года это практически невозможно.

Я надеялся, что смогу усердно работать и вернуться в хорошем настроении, и я чувствую, что у меня это получается, но, очевидно, мне нужно прогрессировать».