АУССИ: «Я перешел в ЧФР Клуж не как свободный агент, а на правах аренды»
Права на футболиста принадлежат испанскому клубу «Понферрадина»
8 января румынский клуб ЧФР Клуж официально объявил о трансфере украинского защитника Алана Аусси.
22-летний украинский футболист рассказал о деталях своего перехода:
«Что касается трансфера в ЧФР Клуж – это не переход в статусе свободного агента, а аренда из «Понферрадины».
Почему решил сменить команду? В испанском клубе я даже не получил шанса проявить себя. Поступило предложение уйти в аренду – долго не думал. Коллектив хороший, потихоньку адаптируюсь».
В сезоне 2023/24 Алан Аусси сыграл всего 1 матч за вторую команду испанской «Понферрадины».
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