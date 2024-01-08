АУССИ: «Я перешел в ЧФР Клуж не как свободный агент, а на правах аренды»

8 января румынский клуб ЧФР Клуж официально объявил о трансфере украинского защитника Алана Аусси.

22-летний украинский футболист рассказал о деталях своего перехода:

«Что касается трансфера в ЧФР Клуж – это не переход в статусе свободного агента, а аренда из «Понферрадины».

Почему решил сменить команду? В испанском клубе я даже не получил шанса проявить себя. Поступило предложение уйти в аренду – долго не думал. Коллектив хороший, потихоньку адаптируюсь».

В сезоне 2023/24 Алан Аусси сыграл всего 1 матч за вторую команду испанской «Понферрадины».