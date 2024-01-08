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Румыния
08 января 2024, 22:59 | Обновлено 08 января 2024, 23:05
215
0

АУССИ: «Я перешел в ЧФР Клуж не как свободный агент, а на правах аренды»

Права на футболиста принадлежат испанскому клубу «Понферрадина»

08 января 2024, 22:59 | Обновлено 08 января 2024, 23:05
215
0
АУССИ: «Я перешел в ЧФР Клуж не как свободный агент, а на правах аренды»
ФК Боруссия Д. Алан Аусси

8 января румынский клуб ЧФР Клуж официально объявил о трансфере украинского защитника Алана Аусси.

22-летний украинский футболист рассказал о деталях своего перехода:

«Что касается трансфера в ЧФР Клуж – это не переход в статусе свободного агента, а аренда из «Понферрадины».

Почему решил сменить команду? В испанском клубе я даже не получил шанса проявить себя. Поступило предложение уйти в аренду – долго не думал. Коллектив хороший, потихоньку адаптируюсь».

В сезоне 2023/24 Алан Аусси сыграл всего 1 матч за вторую команду испанской «Понферрадины».

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трансферы ЧФР Клуж чемпионат Румынии по футболу Понферрадина Алан Аусси аренда игрока
Источник Legioners.ua
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