Станет одноклубником Малиновского? Бонуччи не хочет переходить в Фенербахче

Итальянский защитник «Унион Берлин» Леонардо Бонуччи не горит желанием принимать приглашение от «Фенербахче». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Для него приоритетный вариантом является переход в «Дженоа» Руслана Малиновского. 36-летний Бонуччи хочет пробиться в состав сборной Италии на Евро-2024, и защитник считает, что возвращение в Серию А повысит его шансы оказаться на радарах у Лучано Спаллетти.

В нынешнем сезоне на счету Бонуччи 1 гол в 10 матчах за «Унион Берлин» во всех турнирах.