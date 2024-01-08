Италия08 января 2024, 22:12 |
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Станет одноклубником Малиновского? Бонуччи не хочет переходить в Фенербахче
Защитник мечтает сыграть на Евро-2024
08 января 2024, 22:12 |
248
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Итальянский защитник «Унион Берлин» Леонардо Бонуччи не горит желанием принимать приглашение от «Фенербахче». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.
Для него приоритетный вариантом является переход в «Дженоа» Руслана Малиновского. 36-летний Бонуччи хочет пробиться в состав сборной Италии на Евро-2024, и защитник считает, что возвращение в Серию А повысит его шансы оказаться на радарах у Лучано Спаллетти.
В нынешнем сезоне на счету Бонуччи 1 гол в 10 матчах за «Унион Берлин» во всех турнирах.
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