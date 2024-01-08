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  4. Станет одноклубником Малиновского? Бонуччи не хочет переходить в Фенербахче
Италия
08 января 2024, 22:12 |
248
0

Станет одноклубником Малиновского? Бонуччи не хочет переходить в Фенербахче

Защитник мечтает сыграть на Евро-2024

08 января 2024, 22:12 |
248
0
Станет одноклубником Малиновского? Бонуччи не хочет переходить в Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Итальянский защитник «Унион Берлин» Леонардо Бонуччи не горит желанием принимать приглашение от «Фенербахче». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Для него приоритетный вариантом является переход в «Дженоа» Руслана Малиновского. 36-летний Бонуччи хочет пробиться в состав сборной Италии на Евро-2024, и защитник считает, что возвращение в Серию А повысит его шансы оказаться на радарах у Лучано Спаллетти.

В нынешнем сезоне на счету Бонуччи 1 гол в 10 матчах за «Унион Берлин» во всех турнирах.

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Леонардо Бонуччи Фенербахче Дженоа Унион Берлин трансферы Николо Скира трансферы Серии A трансферы Бундеслиги сборная Италии по футболу Евро-2024
Источник Николо Скира
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