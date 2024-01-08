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Италия
08 января 2024, 07:49 | Обновлено 08 января 2024, 07:53
343
0

О пенсии нет мыслей. На легендарного итальянца есть претендент из Турции

Новый вызов может принять Леонардо Бонуччи

08 января 2024, 07:49 | Обновлено 08 января 2024, 07:53
343
0
О пенсии нет мыслей. На легендарного итальянца есть претендент из Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

36-летний экс-игрок туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи вскоре может стать игроком клуба «Фенербахче».

Турки якобы ведут переговоры о трансфере Бонуччи, который сейчас защищает цвета немецкого «Униона Берлин».

Как известно, контракт итальянца с берлинцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Леонардо Бонуччи может стать одноклубником украинца Руслана Малиновского.

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Леонардо Бонуччи Унион Берлин Фенербахче
Источник Фабрицио Романо
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