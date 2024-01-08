О пенсии нет мыслей. На легендарного итальянца есть претендент из Турции

36-летний экс-игрок туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи вскоре может стать игроком клуба «Фенербахче».

Турки якобы ведут переговоры о трансфере Бонуччи, который сейчас защищает цвета немецкого «Униона Берлин».

Как известно, контракт итальянца с берлинцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Леонардо Бонуччи может стать одноклубником украинца Руслана Малиновского.