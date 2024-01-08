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  4. ФОТО. Soulmate. Шикарная Джорджина в купальнике и невероятный торс Роналду
Саудовская Аравия
08 января 2024, 22:12 |
2113
1

ФОТО. Soulmate. Шикарная Джорджина в купальнике и невероятный торс Роналду

Пара опубликовала общий снимок в социальных сетях

08 января 2024, 22:12 |
2113
1
ФОТО. Soulmate. Шикарная Джорджина в купальнике и невероятный торс Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Звездный 37-летний португальский форвард саудовского «Аль-Насра» в своем Instagram опубликовал фотографию вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес.

На фото пара позирует на берегу пляжа, стоя в воде. КриРо оголил торс, а Джорджина продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

«Soulmate», – подписал пост футболист.

Ранее Роналду также выставил фото из тренажерного зала, на котором видно его феноменальный рельеф мышц.

Португалец стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола.

ФОТО. Soulmate. Шикарная Джорджина в купальнике и невероятный торс Роналду

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Источник Sport.ua
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А Ш
Бідний роналду, будучи гарним, багатим, успішним спортсменом, через суспільство змушений торкатися жінок.
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