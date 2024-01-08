Звездный 37-летний португальский форвард саудовского «Аль-Насра» в своем Instagram опубликовал фотографию вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес.

На фото пара позирует на берегу пляжа, стоя в воде. КриРо оголил торс, а Джорджина продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

«Soulmate», – подписал пост футболист.

Ранее Роналду также выставил фото из тренажерного зала, на котором видно его феноменальный рельеф мышц.

Португалец стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола.

ФОТО. Soulmate. Шикарная Джорджина в купальнике и невероятный торс Роналду