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Саудовская Аравия
08 января 2024, 15:40 | Обновлено 08 января 2024, 15:42
709
1

ФОТО. Величайший атлет. Роналду показал стальные мышцы

Криштиану не перестает удивлять своей физической формой

08 января 2024, 15:40 | Обновлено 08 января 2024, 15:42
709
1
ФОТО. Величайший атлет. Роналду показал стальные мышцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду находится в превосходной физической форме.

38-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» опубликовал фото из тренажерного зала, на котором видно феноменальный рельеф мышц КриРо.

Отметим, что Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола.

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Источник Instagram
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Роналду з великоі літери Профі.
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