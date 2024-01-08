Саудовская Аравия08 января 2024, 15:40 | Обновлено 08 января 2024, 15:42
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ФОТО. Величайший атлет. Роналду показал стальные мышцы
Криштиану не перестает удивлять своей физической формой
08 января 2024, 15:40 | Обновлено 08 января 2024, 15:42
709
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Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду находится в превосходной физической форме.
38-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» опубликовал фото из тренажерного зала, на котором видно феноменальный рельеф мышц КриРо.
Отметим, что Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года, забив 54 гола.
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