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Франция
08 января 2024, 21:49 |
171
0

Еще один топ-клуб вступил в борьбу за Киммиха

Вице-капитан «Баварии» может продолжить карьеру в «ПСЖ»

08 января 2024, 21:49 |
171
0
Еще один топ-клуб вступил в борьбу за Киммиха
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Еще один топ-клуб включился в борьбу за звездного полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. По информации французских СМИ, речь идет о «ПСЖ».

«Бавария» сейчас интересуется игроком «ПСЖ» Норди Мукиэле. Чемпионы Франции готовы предложить «Баварии» обмен с существенной доплатой со своей стороны. Тем не менее, осуществить этот трансфер уже в январе будет очень сложно.

«ПСЖ» – уже далеко не первый топ-клуб, который нацелился на Киммиха. На него уже претендуют три английских клуба – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

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Йозуа Киммих Бавария ПСЖ
Источник L'Equipe
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