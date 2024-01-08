Еще один топ-клуб вступил в борьбу за Киммиха

Еще один топ-клуб включился в борьбу за звездного полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. По информации французских СМИ, речь идет о «ПСЖ».

«Бавария» сейчас интересуется игроком «ПСЖ» Норди Мукиэле. Чемпионы Франции готовы предложить «Баварии» обмен с существенной доплатой со своей стороны. Тем не менее, осуществить этот трансфер уже в январе будет очень сложно.

«ПСЖ» – уже далеко не первый топ-клуб, который нацелился на Киммиха. На него уже претендуют три английских клуба – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».