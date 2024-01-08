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08 января 2024, 21:40 | Обновлено 08 января 2024, 21:46
336
0

Украинский легионер рассказал, почему покинул болгарский клуб Пирин

Форвард Даниил Кондраков хочет продолжить карьеру в Европе

08 января 2024, 21:40 | Обновлено 08 января 2024, 21:46
336
0
Украинский легионер рассказал, почему покинул болгарский клуб Пирин
ФК Пирин. Даниил Кондраков

В команде элитного дивизиона Болгарии – «Пирин» (Благоевград) – прошлой осенью выступали сразу три украинца, поэтому к матчам с ее участием было приковано внимание украинских поклонников футбола.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua один из украинских легионеров, 25-летний нападающий Даниил Кондраков, хорошо известный по выступлениям за крапивническую «Зирку», запорожский «Металлург», львовский «Рух», рассказал, доволен ли он своим пребыванием в «Пирине»:

– В «Пирин» я перешел полгода поиграв за литовскую «Судуву». Считал, что это шаг вперед. Сначала грех было сетовать: постоянно выходил в стартовом составе, забил пять мячей, имел хорошую прессу. Однако в этом сезоне все пошло кувырком, меня выпускали на поле всего на несколько минут, при таких обстоятельствах сложно было отличиться.

– Чем ты можешь объяснить такие кардинальные перемены?

– В «Пирине» возникли финансовые проблемы, в частности мне задолжали зарплату за четыре месяца, это негативно влияло на микроклимат в команде. Я не видел перспективы в «Пирине» и потому приложил усилия, чтобы расторгнуть контракт.

– А как обстоят дела у еще двух украинцев, которые вместе с тобой защищали цвета «Пирина»?

– Остался только вратарь Максим Ковалев, а вот Дмитрий Семенив тоже решил расстаться с «Пирином».

– Среди украинских футболистов, длительно выступавших в болгарском чемпионате, самый известный – Игорь Пластун.

– Действительно, он многократный чемпион Болгарии в составе «Лудогорца». Однако в последнее время экс-защитник «Оболони» и «Карпат», выступавший за национальную сборную Украины, потерял место в основном составе гранда болгарского футбола. Было сообщение, что Пластун может продолжить карьеру в софийском ЦСКА.

– С первого января у тебя статус свободного агента. С трудоустройством еще не определился?

– Рассматриваю предложения от клубов элитного дивизиона Болгарии и Польши. Думаю, что со своей новой командой определюсь в конце января.

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Пирин Даниил Кондраков чемпионат Болгарии по футболу Максим Ковалев трансферы Игорь Пластун Лудогорец инсайд свободный агент
Источник Sport.ua
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