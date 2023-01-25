ОФИЦИАЛЬНО. Два экс-игрока львовских клубов продолжат карьеру в Болгарии

Украинские футболисты Дмитрий Семенив и Даниил Кондраков официально подписали контракт с болгарским клубом «Пирин».

Данил является экс-игроком львовского «Руха», а также запорожского «Металлурга» и криворожской «Зирки». Последним клубом Кондракова была литовская «Судува», за которую он забил 4 гола и отдал 1 асссит в 16 матчах. Данил выступает на позиции форварда.

Дмитрий в последние два года выступал во «Львове». Также за свою карьеру он поиграл в одесском «Черноморце» и латвийской «Лиепае». Летом 2022 года он стал свободным агентом. За «Львов» он провел 29 матч и забил 1 гол.

Детали соглашение украинцев с болгарским клубом не сообщаются.