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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 16:23 |
939
0

ОФИЦИАЛЬНО. Два экс-игрока львовских клубов продолжат карьеру в Болгарии

Даниил Кондраков и Дмитрий Семенив перешли в «Пирин»

25 января 2023, 16:23 |
939
0
ОФИЦИАЛЬНО. Два экс-игрока львовских клубов продолжат карьеру в Болгарии
ФК Рух Львов. Даниил Кондраков

Украинские футболисты Дмитрий Семенив и Даниил Кондраков официально подписали контракт с болгарским клубом «Пирин».

Данил является экс-игроком львовского «Руха», а также запорожского «Металлурга» и криворожской «Зирки». Последним клубом Кондракова была литовская «Судува», за которую он забил 4 гола и отдал 1 асссит в 16 матчах. Данил выступает на позиции форварда.

Дмитрий в последние два года выступал во «Львове». Также за свою карьеру он поиграл в одесском «Черноморце» и латвийской «Лиепае». Летом 2022 года он стал свободным агентом. За «Львов» он провел 29 матч и забил 1 гол.

Детали соглашение украинцев с болгарским клубом не сообщаются.

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Дмитрий Семенив Пирин Даниил Кондраков Львов Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Судува
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