Не Ризнык и не Бойко. У какого голкипера УПЛ большего всего сухих матчей?
Кирилл Фесюн из «Колоса» отыграл 9 матчей на ноль
Официальный Telegram-канал Украинской Премьер-лиги назвал топ-5 голкиперов за количеством сухих матчей в первой половине сезона 2023/24.
На первом месте расположился вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн, на счету которого 9 игр на ноль из 16 поединков.
На второй строчке – Денис Бойко из «Полесья» (7 из 16), а тройку замкнул кипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык (6 из 16).
В топ-5 также попали Герман Пеньков (ЛНЗ, 6 из 15) и Андрей Клищук («Кривбасс», 6 из 17).
В декабре 2023 года Sport.ua сообщал, что «Шахтер» заинтересован в подписании Кирилла Фесюна.
Топ-5 голкиперов по количеству сухих матчей в первой половине сезона УПЛ 2023/24:
- Кирилл Фесюн (Колос) – 9 из 16;
- Денис Бойко (Полесье) – 7 из 16;
- Дмитрий Ризнык (Шахтер) – 6 из 16;
- Герман Пеньков (ЛНЗ) – 6 из 15;
- Андрей Клищук (Кривбас) – 6 из 17.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Издание FourFourTwo назвало 20 игроков, за которых клубы заплатили больше денег
Руководству «черных орлов» не понравились высказывания экс-наставника «Шахтера» и «Динамо»