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  4. Не Ризнык и не Бойко. У какого голкипера УПЛ большего всего сухих матчей?
Украина. Премьер лига
08 января 2024, 21:07 |
956
1

Не Ризнык и не Бойко. У какого голкипера УПЛ большего всего сухих матчей?

Кирилл Фесюн из «Колоса» отыграл 9 матчей на ноль

08 января 2024, 21:07 |
956
1
Не Ризнык и не Бойко. У какого голкипера УПЛ большего всего сухих матчей?
Instagram. Кирилл Фесюн

Официальный Telegram-канал Украинской Премьер-лиги назвал топ-5 голкиперов за количеством сухих матчей в первой половине сезона 2023/24.

На первом месте расположился вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн, на счету которого 9 игр на ноль из 16 поединков.

На второй строчке – Денис Бойко из «Полесья» (7 из 16), а тройку замкнул кипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык (6 из 16).

В топ-5 также попали Герман Пеньков (ЛНЗ, 6 из 15) и Андрей Клищук («Кривбасс», 6 из 17).

В декабре 2023 года Sport.ua сообщал, что «Шахтер» заинтересован в подписании Кирилла Фесюна.

Топ-5 голкиперов по количеству сухих матчей в первой половине сезона УПЛ 2023/24:

  1. Кирилл Фесюн (Колос) – 9 из 16;
  2. Денис Бойко (Полесье) – 7 из 16;
  3. Дмитрий Ризнык (Шахтер) – 6 из 16;
  4. Герман Пеньков (ЛНЗ) – 6 из 15;
  5. Андрей Клищук (Кривбас) – 6 из 17.

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Источник УПЛ
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Swed
Колос вообще команда -засуха.)   9 ничьих и 4 из них 0:0.  3 раза по 2:0 и 2 раза 1:0.
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