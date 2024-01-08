Не Ризнык и не Бойко. У какого голкипера УПЛ большего всего сухих матчей?

Официальный Telegram-канал Украинской Премьер-лиги назвал топ-5 голкиперов за количеством сухих матчей в первой половине сезона 2023/24.

На первом месте расположился вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн, на счету которого 9 игр на ноль из 16 поединков.

На второй строчке – Денис Бойко из «Полесья» (7 из 16), а тройку замкнул кипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык (6 из 16).

В топ-5 также попали Герман Пеньков (ЛНЗ, 6 из 15) и Андрей Клищук («Кривбасс», 6 из 17).

В декабре 2023 года Sport.ua сообщал, что «Шахтер» заинтересован в подписании Кирилла Фесюна.

Топ-5 голкиперов по количеству сухих матчей в первой половине сезона УПЛ 2023/24: