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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал 20-летнего игрока Вероны
Италия
08 января 2024, 20:05 |
229
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал 20-летнего игрока Вероны

Филиппо Терраччано стал игроком «россонери»

08 января 2024, 20:05 |
229
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал 20-летнего игрока Вероны
ФК Милан. Филиппо Терраччано

«Милан» официально сообщил о подписании 20-летнего игрока «Вероны» Филиппо Терраччано. Контракт с итальянцем рассчитан до лета 2028 года, сумма трансфера – 4,5 миллиона евро.

Терраччано является игроком молодежной сборной Италии U-20. Основная позиция – правый полузащитник, также может сыграть правого и центрального защитника. В нынешнем сезоне провел 19 матчей в Серии А и отличился в них одним ассистом.

Вчера, 7 января «Милан» в 19-м туре Серии А на выезде разгромил «Эмполи» со счетом 3:0. «Россонери» идут третьими в турнирной таблице.

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Милан Верона трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Милан
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