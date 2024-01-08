ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал 20-летнего игрока Вероны
Филиппо Терраччано стал игроком «россонери»
«Милан» официально сообщил о подписании 20-летнего игрока «Вероны» Филиппо Терраччано. Контракт с итальянцем рассчитан до лета 2028 года, сумма трансфера – 4,5 миллиона евро.
Терраччано является игроком молодежной сборной Италии U-20. Основная позиция – правый полузащитник, также может сыграть правого и центрального защитника. В нынешнем сезоне провел 19 матчей в Серии А и отличился в них одним ассистом.
Вчера, 7 января «Милан» в 19-м туре Серии А на выезде разгромил «Эмполи» со счетом 3:0. «Россонери» идут третьими в турнирной таблице.
🇮🇹 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗼 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 ✍— AC Milan (@acmilan) January 8, 2024
Official Statement 👉 https://t.co/zykTv62b9H
Comunicato Ufficiale 👉 https://t.co/VYqpOOhAt5#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/FlvNuOauU1
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