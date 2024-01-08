ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал 20-летнего игрока Вероны

«Милан» официально сообщил о подписании 20-летнего игрока «Вероны» Филиппо Терраччано. Контракт с итальянцем рассчитан до лета 2028 года, сумма трансфера – 4,5 миллиона евро.

Терраччано является игроком молодежной сборной Италии U-20. Основная позиция – правый полузащитник, также может сыграть правого и центрального защитника. В нынешнем сезоне провел 19 матчей в Серии А и отличился в них одним ассистом.

Вчера, 7 января «Милан» в 19-м туре Серии А на выезде разгромил «Эмполи» со счетом 3:0. «Россонери» идут третьими в турнирной таблице.