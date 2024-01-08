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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
10.01.2024 21:00 - : -
Атлетико Мадрид
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Кубок Испании
08 января 2024, 19:36 | Обновлено 08 января 2024, 20:33
288
0

Реал – Атлетико. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января трансляцию первого полуфинального матча Суперкубка Испания

08 января 2024, 19:36 | Обновлено 08 января 2024, 20:33
288
0
Реал – Атлетико. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Атлетико

В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это вторая встреча между командами в нынешнем сезоне. Ранее «матрасники» победили в дерби «сливочных» со счетом 3:1.

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Плеер с онлайн-трансляцией будет добавлен перед началом матча.

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Суперкубок Испании по футболу Реал Мадрид Атлетико Мадрид Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Атлетико
Источник Sport.ua
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