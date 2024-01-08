Реал Мадрид

Реал – Атлетико. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января трансляцию первого полуфинального матча Суперкубка Испания
В среду, 10 января, состоится первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико».
Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это вторая встреча между командами в нынешнем сезоне. Ранее «матрасники» победили в дерби «сливочных» со счетом 3:1.
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Плеер с онлайн-трансляцией будет добавлен перед началом матча.
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