Разбалованные неудачники. Как боссы Бирмингема подложили свинью Уэйну Руни

8 октября 2023 года Уэйн Руни официально покинул пост главного тренера команды MLS Ди Си Юнайтед. Спустя всего три дня легендарного в прошлом форварда Манчестер Юнайтед и сборной Англии неожиданно для многих объявили новым коучем Бирмингема – команды Чемпионшипа, ставящей перед собой задачу на сезон-2023/24 выйти в Премьер-лигу.

Однако у руля "синих" Руни продержался всего 83 дня. Уже 2 января 2024-го Бирмингем порадовал своих болельщиков официальным коммюнике об увольнении Уэйна с должности главного тренера первой команды. Фанаты "синих" действительно были весьма рады услышать такую новость, ибо под руководством Руни Бирмингем добыл лишь 2 победы (при 4 ничьих) в 15 поединках Чемпионшипа, и скатился из зоны плей-офф практически в самый подвал турнирной таблицы.

Сам Руни после увольнения из Бирмингема посетовал, что ему так и не предоставили необходимого времени для изменений. Болельщики "синих" в ответ главной ошибкой руководства клуба назвали вообще сам факт приглашения в команду экс-легенды Манчестер Юнайтед, а еще написали Уэйну прямо и четко: "Все шло хорошо, пока не появился ты".

На самом деле, Руни все-таки удалось многое изменить в этом сезоне для Бирмингема. Прежде всего, маститый в прошлом нападающий превратил "синих" из реального борца за путевку в Премьер-лигу в одного из записных аутсайдеров Чемпионшипа, причем с более чем пристойным отрывом от тех позиций, на которых команда была, когда ее принимал Уэйн. Очевидно, что это обстоятельство прекрасно понимает и сам Руни, но вместо того, чтобы признаться прямо и просто – мол, облажался по полной – 38-летний специалист начал "стелить соломку" и пытаться выйти сухим из воды. Его карьера за последний год напомнила знаменитый аттракцион "Американские горки", ведь относительно недавно Руни прочили в Эвертон из Премьер-лиги, а сейчас он оказался полным неудачником в Чемпионшипе.

Вряд ли у Руни найдется и большое количество сочувствующих. В Англии его воспринимают как типичного представителя золотого поколения, который в свое время творил буквально что хотел и наслаждался фактической безнаказанностью, ставшей порождением его невероятной славы. Руни сам недавно рассказывал в интервью, как в двадцать с небольшим лет ночами злоупотреблял алкоголем, а затем выходил на тренировки и пробовал обмануть не только тренерский штаб или болельщиков, но и сам футбол. Признавая незаурядные способности Уэйна, стоит отметить, что в статусе игрока ему удавалось быть на вершине, даже ведя абсолютно неспортивный образ повседневной жизни. Но, не стоит исключать, что именно подобного рода избалованность со временем все-таки аукнулась Руни уже в тренерском ремесле. Впрочем, не только ему…

Практически никто из золотого поколения английского футбола начала "нулевых" и первого десятилетия нынешнего века не добился успехов в тренерском кресле. Гари Невилл едва попробовал, но сразу же потерпел фиаско; Фрэнк Лэмпард проявил гораздо больше усердия, но также оказался тренером-неудачником; Стивен Джеррард выиграл чемпионат Шотландии с Рейнджерс, но затем абсолютно не впечатлил в Астон Вилле и вынужден был отбыть в Саудовскую Аравию…

Уэйн Руни, как казалось, достаточно грамотно начинал тренерскую карьеру. Он не стал сразу же стараться угодить на лавку в топ-клуб, а сперва возглавил скромный Дерби. На тот момент команда плелась в подвале Чемпионшипа и была крайне близка к вылету, но под руководством экс-форварда сборной Англии все-таки смогла спастись. Впрочем, уже в следующем сезоне "бараны" все-таки вылетели, однако упрекнуть в этом Руни ни у кого даже язык не поворачивался – слишком уж много проблем, в том числе финансовых, было у Дерби, и их решение находилось далеко за пределами компетенции главного тренера.

Отъезд в Ди Си Юнайтед также оказался достаточно прозорливым поступком в тренерской карьере Руни. Прежде всего, на какое-то время Уэйн смог уйти от чрезмерного давления прессы, которое сопровождало его на Туманном Альбионе, и когда о Руни стали понемногу забывать, он воспользовался моментом и вернулся…

Getty Images. Уэйн Руни

Другое дело, что боссы Бирмингема своим решением назначить Руни навредили не только своей команде, но и подложили свинью Уэйну. До момента возвращения экс-форварда Манчестер Юнайтед в английский футбол дела у Бирмингема шли весьма неплохо. Джон Юстас оказался первым из девяти последних наставников "синих", которому удалось задержаться на должности и сыграть более 60 матчей во главе команды. Более того, на момент увольнения этого специалиста Бирмингем занимал шестую строчку в турнирной таблице, а их результаты превосходили общее качество футболистов первой команды.

Ключевой проблемой Бирмингема являлись лишь перманентные проблемы с топ-менеджментом. Когда в 2023 году клуб наконец-то получил новых собственников, болельщики получили надежду, что и в этом аспекте ситуация как-то успокоится и стабилизируется, но…

Новые владельцы с ходу решили начать извлекать дивиденды из своего прихода. Они объявили о необходимости выстраивания во всем клубе "менталитета победителя и культуры амбиций", вследствие чего Юстас был отправлен в отставку, а на его место приглашен Уэйн Руни. Это было не что иное, как попытка сыграть на громком имени, нажиться на прежних успехах своего нового главного тренера, которые тот, впрочем, достиг вовсе не на скамейке в роли тактика и мотиватора, а на футбольном поле – в статусе одного из одиннадцати футболистов своей команды.

Уэйн Руни поддался на этот соблазн, и не мог не осознавать, на какой риск обрекает свою карьеру. Как только стало понятно, что прежняя легенда не способна давать результат, и вызывает лишь раздражение и отвращение своей текущей работой у болельщиков, от Руни избавились так же легко и быстро, как и ранее от Джона Юстаса. Все потому, что в Чемпионшипе особенно остро ощущается весь тот колоссальный разрыв и финансовое неравенство, существующие между нынешней элитой английского футбола и всеми теми, кто барахтается в низших дивизионах. Потому амбиции практически у всех собственников клубов Чемпионшипа очень высоки, а предел терпения крайне низок. И когда результаты начинают расходиться с ожиданиями, у многих руководителей клубов этого дивизиона возникает паника, на фоне которой принимаются неверные решения.

Что же будет дальше с одним из лучших форвардов в истории английского футбола? Пока Руни заявил, что готов взять определенную паузу в тренерской карьере, чтобы все переосмыслить и максимально качественно подготовиться к новому вызову. Важно только, чтобы это опять не оказался какой-то проект-авантюра, иначе два кряду провала окончательно поставят жирный крест на тренерских амбициях Уэйна Руни и еще больше укрепят болельщиков во мнении, что их прежние кумиры – герои золотого поколения – оказались абсолютно несостоятельными в других ипостасях, непосредственно за пределами зеленого газона…

Текст: meta.ua/sport