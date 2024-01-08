ФОТО. Лунин в Мадриде встретился с легендой Реала
Марсело прибыл в Мадрид
Мадридский «Реал» готовится к полуфинальному матчу Суперкубка Испании против «Атлетико».
Сегодня тренировку посетил легендарный защитник «сливочных» Марсело, который выиграл с «Реалом» шесть чемпионских титулов и пять раз торжествовал в Лиге чемпионов.
С бразильцем поздоровался и украинский страж ворот «королевского клуба» Андрей Лунин, поделившийся соответствующим фото в социальных сетях.
Сейчас Марсело выступает в бразильском «Флуминенсе», где начинал свою футбольную карьеру. Недавно экс-игрок «Реала» сыграл в финале клубного чемпионата мира.
ФОТО. Лунин в Мадриде встретился с легендой Реала
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