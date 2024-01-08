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  4. ФОТО. Лунин в Мадриде встретился с легендой Реала
Испания
08 января 2024, 17:15 |
1040
0

ФОТО. Лунин в Мадриде встретился с легендой Реала

Марсело прибыл в Мадрид

08 января 2024, 17:15 |
1040
0
ФОТО. Лунин в Мадриде встретился с легендой Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» готовится к полуфинальному матчу Суперкубка Испании против «Атлетико».

Сегодня тренировку посетил легендарный защитник «сливочных» Марсело, который выиграл с «Реалом» шесть чемпионских титулов и пять раз торжествовал в Лиге чемпионов.

С бразильцем поздоровался и украинский страж ворот «королевского клуба» Андрей Лунин, поделившийся соответствующим фото в социальных сетях.

Сейчас Марсело выступает в бразильском «Флуминенсе», где начинал свою футбольную карьеру. Недавно экс-игрок «Реала» сыграл в финале клубного чемпионата мира.

ФОТО. Лунин в Мадриде встретился с легендой Реала

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Реал Мадрид Марсело фото Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига lifestyle Флуминенсе
Источник Sport.ua
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