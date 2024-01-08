ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии
Кроме выступления на корте украинская теннисистка успела увидеть немного новой для себя страны
Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итог своей поездку в Новую Зеландию, где она стала финалисткой турнира в Окленде.
«Небольшой обзор моего путешествия в Новую Зеландию. Это было невероятное приключение – посещение Оклендского зоопарка, где у нас была возможность покормить жирафов, страусов и подружиться с другими животными.
Кроме того, я отлично провела время на соревнованиях в Окленде, участвуя в своем первом турнире в этом году с потрясающей поддержкой на каждом матче и став свидетелем подлинного исполнения танца Хака прямо у меня на глазах. Спасибо за поддержку», – написала украинка в инстаграме.
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