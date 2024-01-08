ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии

Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итог своей поездку в Новую Зеландию, где она стала финалисткой турнира в Окленде.

«Небольшой обзор моего путешествия в Новую Зеландию. Это было невероятное приключение – посещение Оклендского зоопарка, где у нас была возможность покормить жирафов, страусов и подружиться с другими животными.

Кроме того, я отлично провела время на соревнованиях в Окленде, участвуя в своем первом турнире в этом году с потрясающей поддержкой на каждом матче и став свидетелем подлинного исполнения танца Хака прямо у меня на глазах. Спасибо за поддержку», – написала украинка в инстаграме.