Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии
WTA
08 января 2024, 16:59 | Обновлено 08 января 2024, 17:56
1803
4

ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии

Кроме выступления на корте украинская теннисистка успела увидеть немного новой для себя страны

08 января 2024, 16:59 | Обновлено 08 января 2024, 17:56
1803
4
ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итог своей поездку в Новую Зеландию, где она стала финалисткой турнира в Окленде.

«Небольшой обзор моего путешествия в Новую Зеландию. Это было невероятное приключение – посещение Оклендского зоопарка, где у нас была возможность покормить жирафов, страусов и подружиться с другими животными.

Кроме того, я отлично провела время на соревнованиях в Окленде, участвуя в своем первом турнире в этом году с потрясающей поддержкой на каждом матче и став свидетелем подлинного исполнения танца Хака прямо у меня на глазах. Спасибо за поддержку», – написала украинка в инстаграме.

По теме:
ФОТО. Лунин в Мадриде встретился с легендой Реала
ФОТО. Величайший атлет. Роналду показал стальные мышцы
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
Элина Свитолина Гаэль Монфис WTA Окленд lifestyle Скай Монфис фото
Источник Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дженнаро ГАТТУЗО: «Двое суток ждал Гвардиолу под базой Баварии»
Футбол | 07 января 2024, 17:27 3
Дженнаро ГАТТУЗО: «Двое суток ждал Гвардиолу под базой Баварии»
Дженнаро ГАТТУЗО: «Двое суток ждал Гвардиолу под базой Баварии»

Тренер «Марселя» – о встрече с Жузепом Гвардиолой

Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Футбол | 07 января 2024, 18:37 12
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ
Блохин мог возглавить сборную. Известно, кому отказал обладатель ЗМ

Олег Блохин мог стать наставником сборной Азербайджана

Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
Футбол | 08.01.2024, 12:47
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
Клопп назвал ван Дейка «дерьмом» после победы над Арсеналом: в чем причина
Финал Свитолиной, титул Киченок, триумф Германии и неудачный камбек Надаля
Теннис | 08.01.2024, 07:00
Финал Свитолиной, титул Киченок, триумф Германии и неудачный камбек Надаля
Финал Свитолиной, титул Киченок, триумф Германии и неудачный камбек Надаля
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Футбол | 07.01.2024, 17:48
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
Схоже ,що  мала -копія Монфиса.Щаст'я їм ,любові та здоров'я!
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
Swed
Её давно уже представляют как Элину Монфис.
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
Монфис поддержал Свитолину после проигранного финала в Окленде
07.01.2024, 14:29 1
Теннис
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
Президент Реала планирует продать Лунина и знает, кем его заменить
06.01.2024, 17:58 9
Футбол
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
Довбик шагает дальше. Жирона победила в матче Кубка Испании
06.01.2024, 20:56
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялась гонка преследования на КМ
06.01.2024, 16:20 9
Биатлон
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
ВИДЕО. Украинская стена. Трубин совершил суперсейв после привоза Бенфики
06.01.2024, 22:22 7
Футбол
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
07.01.2024, 11:22 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем