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  4. Польский теннисист вернулся после 13-месячного бана и сразу выиграл турнир
ITF
08 января 2024, 15:59 | Обновлено 08 января 2024, 16:47
496
0

Польский теннисист вернулся после 13-месячного бана и сразу выиграл турнир

Камил Майхжак стал победителем соревнований в Монастире

08 января 2024, 15:59 | Обновлено 08 января 2024, 16:47
496
0
Польский теннисист вернулся после 13-месячного бана и сразу выиграл турнир
Getty Images/Global Images Ukraine. Камил Майхжак

Польский теннисист Камил Майхжак вернулся после 13-месячной дисквалификации за допинг и выиграл свой первый же турнир.

В финале 15-тысячника ITF в Монастире 27-летний поляк обыграл Рюки Мацуду (6:1, 6:1). Камил на этих соревнованиях пробился в основу из квалификации, куда ему предоставили wild card.

Отметим, что в 2022 году в организме Майхжака нашли следы трех запрещенных веществ, дисквалификация закончилась 29 декабря 2023 года.

Наивысшая позиция Камила в рейтинге АТР – 75-я. На его счету 4 трофея на уровне челленджеров и уже 9 побед на турнирах ITF.

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ITF Монастир
Источник Sport.ua
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