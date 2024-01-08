Польский теннисист вернулся после 13-месячного бана и сразу выиграл турнир

Польский теннисист Камил Майхжак вернулся после 13-месячной дисквалификации за допинг и выиграл свой первый же турнир.

В финале 15-тысячника ITF в Монастире 27-летний поляк обыграл Рюки Мацуду (6:1, 6:1). Камил на этих соревнованиях пробился в основу из квалификации, куда ему предоставили wild card.

Отметим, что в 2022 году в организме Майхжака нашли следы трех запрещенных веществ, дисквалификация закончилась 29 декабря 2023 года.

Наивысшая позиция Камила в рейтинге АТР – 75-я. На его счету 4 трофея на уровне челленджеров и уже 9 побед на турнирах ITF.