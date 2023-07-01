Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина

Польский теннисист Камил Майхжак (АТР 218) получил дисквалификацию.

Международное агентство по честности в теннисе дисквалифицировало поляка за проваленный допинг-тест.

27-летний теннисист был временно отстранен в конце ноября прошлого года после того, как в образцах, которые он предоставил с турниров в Софии в сентябре, Японии и Сеуле в октябре, были обнаружены три запрещенных вещества (SARM S-22, LGD-4033 and PPARδ agonists).

«В конце 2022 года я потерял все в одно мгновение. С детства я усердно тренировался, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. Теннис – это не только моя работа, но, прежде всего, это вся моя жизнь», – сказал Камил.

Всего дисквалификация продлится 13 месяцев и завершится 29 декабря.

Наивысшая позиция Камила в рейтинге АТР – 75-я. На его счету 4 трофея на уровне челленджеров и 8 побед на турнирах ITF.