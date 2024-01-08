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  4. Жирона потеряла ключевого игрока из-за травмы колена
Испания
08 января 2024, 15:37 |
699
0

Жирона потеряла ключевого игрока из-за травмы колена

Эрик Гарсия точно пропустит следующий матч Ла Лиги

08 января 2024, 15:37 |
699
0
Жирона потеряла ключевого игрока из-за травмы колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Центральный защитник «Жироны» Эрик Гарсия получил травму колена в недавней игре Кубка Испании с «Эльче» (2:0).

Гарсия травмировал колено и был заменен на 27-й минуте матча. По информации Jornada Perfecta, защитник выбыл на неопределенный срок и точно пропустит матч 20-тура чемпионата Испании по футболу против «Альмерии», который состоится 14 января.

Гарсия провел в этом сезоне 14 матчей в Ла Лиге и забил один гол.

Ранее главный тренер «Жироны» Мичел рассказал, что к матчу с «Альмерией» может восстановиться украинский полузащитник каталонского клуба Виктор Цыганков.

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Эрик Гарсия Жирона травма колена травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Jornada Perfecta
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