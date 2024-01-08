Элина СВИТОЛИНА: «Было бы чудом, если бы я выиграла финал в Окленде»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о физических проблемах во время выступления на турнире в Окленде.

«Итак, позвольте мне начать этот список», – улыбнулась Свитолина. «У меня болит спина, бедро, все пальцы на ногах в синяках, и болит колено. Мне потребовалось 45 минут, чтобы заклеить его пластырем. Вот для чего нужна команда.

Но какой смысл выходить на корт, если ты не веришь, что можешь выиграть матч? Особенно после победы в первом сете. Ты просто убеждаешь себя, что у тебя все получится. Но в конце концов было бы чудом, если бы я выиграла, потому что я чувствовала себя так, как в последние несколько дней, а по утрам я едва могла поднять ноги. Все происходящее было бонусом, и я счастлива.

В начале года провести много матчей подряд, причем действительно высокого качества, – такое случается очень редко. За всю мою карьеру такое случалось всего пару раз», – сказала Элина.

Отметим, что лучший старт сезона у Свитолиной был в 2018 году, когда она выиграла 9 первых матчей, добыв титул в Брисбене.