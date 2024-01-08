Свитолина рассказала, что сейчас дает ей мотивацию сражаться до конца

Украинская теннисистка Элина Свитолина после выступления на турнире в Окленде, где она дошла до финала, рассказала о своей возросшей мотивации играть на грани возможностей на теннисном корте.

«Я всегда напоминаю себе, что сейчас есть люди, мужчины и женщины, которые сражаются за нашу страну. А я нахожусь здесь, в безопасном месте, и у меня есть потрясающая возможность играть в теннис на глазах у стольких людей, заниматься спортом, который я люблю, и я должна дорожить этим моментом.

Я должна бороться. Эти люди, которые сражаются, дают мне мотивацию, дают мне мужество и несокрушимый дух, они действительно мотивируют меня показать себя с лучшей стороны. Поэтому я очень горжусь тем, что я украинка, горжусь тем, что в нас есть этот дух. Мы боремся за нашу свободу, и это то, что я чувствую каждый день в себе, и просто огромная мотивация, чтобы выкладываться на 100 процентов каждый раз, когда я выхожу на корт.

Я получила много сообщений, что украинцы смотрят, поддерживают меня. Я всегда играла поздно вечером [в Окленде], а для них это 5 или 6 часов утра, и многие люди смотрят. Они говорят мне, что это вносит немного света в их жизнь, потому что некоторые дни бывают очень, очень тяжелыми. Это действительно наполняет мое сердце теплом, и поэтому я черпаю мотивацию из таких ситуаций.

Грустно, что я не смогла выиграть [финал] и привезти трофей в свою страну. Но в конце концов все дело в боевом духе. Нужно наслаждаться большими поединками и надеяться, что у нас будет больше возможностей сыграть в финале», – сказала Свитолина.