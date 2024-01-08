Арсенал может подписать на позицию Зинченко партнера Мудрика из Челси

Лондонский «Арсенал» планирует усилить позицию левого защитника.

По информации Caughtoffside, «канониры» нацелились на подписание защитника «Челси» Марка Кукурельи. «Арсенал» планировал приобрести защитника следующим летом, но смотря на травмы Зинченко и Томиасу могжет рассмотреть трансфер испанского защитника уже в этом месяце.

Сообщается, что и сам Кукурелья надеется покинуть Стемфорд Бридж уже этой зимой.

Кукурелья сыграл в этом сезоне Английской премьер-лиги только девять матчей и результативными действиями не отметился.