Англия08 января 2024, 13:41 |
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Арсенал может подписать на позицию Зинченко партнера Мудрика из Челси
Марк Кукурелья заинтересовал «канониров»
08 января 2024, 13:41 |
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Лондонский «Арсенал» планирует усилить позицию левого защитника.
По информации Caughtoffside, «канониры» нацелились на подписание защитника «Челси» Марка Кукурельи. «Арсенал» планировал приобрести защитника следующим летом, но смотря на травмы Зинченко и Томиасу могжет рассмотреть трансфер испанского защитника уже в этом месяце.
Сообщается, что и сам Кукурелья надеется покинуть Стемфорд Бридж уже этой зимой.
Кукурелья сыграл в этом сезоне Английской премьер-лиги только девять матчей и результативными действиями не отметился.
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