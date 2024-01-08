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  4. Арсенал может подписать на позицию Зинченко партнера Мудрика из Челси
Англия
08 января 2024, 13:41 |
690
0

Арсенал может подписать на позицию Зинченко партнера Мудрика из Челси

Марк Кукурелья заинтересовал «канониров»

08 января 2024, 13:41 |
690
0
Арсенал может подписать на позицию Зинченко партнера Мудрика из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Лондонский «Арсенал» планирует усилить позицию левого защитника.

По информации Caughtoffside, «канониры» нацелились на подписание защитника «Челси» Марка Кукурельи. «Арсенал» планировал приобрести защитника следующим летом, но смотря на травмы Зинченко и Томиасу могжет рассмотреть трансфер испанского защитника уже в этом месяце.

Сообщается, что и сам Кукурелья надеется покинуть Стемфорд Бридж уже этой зимой.

Кукурелья сыграл в этом сезоне Английской премьер-лиги только девять матчей и результативными действиями не отметился.

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Марк Кукурелья Челси Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Александр Зинченко
Источник Caughtoffside
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