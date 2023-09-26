Марк Кукурелья надеется покинуть Челси зимой

Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья надеется покинуть клуб зимой, сообщает британское издание The Sun.

Игрок очень недоволен своей игровой практикой, ведь до сих пор не сыграл ни минуты в АПЛ. 25-летний испанец уже разговаривал с Маурисио Почеттино по этому поводу, но уверенности в том, что Марк начнет играть, ни у кого нет.

Кукурелья рассматривает вариант с возвращением в Испанию, хотя он счастлив в Лондоне. Именно поэтому он готов остаться в «Челси», но только если ситуация с его игровым временем изменится.