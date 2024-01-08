Ник КИРЬОС – о травме Надаля: «Я тоже боялся вернуться слишком рано»

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров Grand Slam Рафаэля Надаля пропустить Australian Open 2024.

«Сочувствую Рафе. Поправляйся скорее. У меня тоже был такой страх, вернуться слишком рано», – написал австралиец в социальных сетях.

Отметим, что Надаль снялся из-за травмы бедра, у Рафы обнаружили микронадрыв мышцы.

Ник Кирьос с декабря 2022 года сыграл всего один матч в ATP-туре, у него было несколько различных травм.