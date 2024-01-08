Australian Open08 января 2024, 13:20 | Обновлено 08 января 2024, 13:23
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Ник КИРЬОС – о травме Надаля: «Я тоже боялся вернуться слишком рано»
Австралийский теннисист хорошо понимает ситуацию
08 января 2024, 13:20 | Обновлено 08 января 2024, 13:23
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Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров Grand Slam Рафаэля Надаля пропустить Australian Open 2024.
«Сочувствую Рафе. Поправляйся скорее. У меня тоже был такой страх, вернуться слишком рано», – написал австралиец в социальных сетях.
Отметим, что Надаль снялся из-за травмы бедра, у Рафы обнаружили микронадрыв мышцы.
Ник Кирьос с декабря 2022 года сыграл всего один матч в ATP-туре, у него было несколько различных травм.
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