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  4. Ник КИРЬОС – о травме Надаля: «Я тоже боялся вернуться слишком рано»
Australian Open
08 января 2024, 13:20 | Обновлено 08 января 2024, 13:23
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0

Ник КИРЬОС – о травме Надаля: «Я тоже боялся вернуться слишком рано»

Австралийский теннисист хорошо понимает ситуацию

08 января 2024, 13:20 | Обновлено 08 января 2024, 13:23
101
0
Ник КИРЬОС – о травме Надаля: «Я тоже боялся вернуться слишком рано»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров Grand Slam Рафаэля Надаля пропустить Australian Open 2024.

«Сочувствую Рафе. Поправляйся скорее. У меня тоже был такой страх, вернуться слишком рано», – написал австралиец в социальных сетях.

Отметим, что Надаль снялся из-за травмы бедра, у Рафы обнаружили микронадрыв мышцы.

Ник Кирьос с декабря 2022 года сыграл всего один матч в ATP-туре, у него было несколько различных травм.

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ОФИЦИАЛЬНО. Рафаэль Надаль пропустит Australian Open
Ник Кирьос Рафаэль Надаль Australian Open 2024
Источник Twitter
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