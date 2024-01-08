Рейтинг ATP. Зверев обошел Циципаса, де Минаур дебютировал в первой десятке
Вадим Урсу обновил личное достижение
На прошлой неделе мужчины сыграли на турнирах ATP 250 в Гонконге и Брисбене, а также на United Cup.
Победитель командных соревнований Александр Зверев обошел в рейтинге Стефаноса Циципаса и стал шестым.
Дебютировал в первой десятке австралиец Алекс де Минаур.
Чемпион соревнований в Брисбене Григор Димитров поднялся на 13-ю строчку.
Топ-10 рейтинга ATP
Илья Марченко и Эрик Ваншельбойм улучшили свое положение на 2 места. Вадим Урсу спрогрессировал на 20 мест, в который раз за последнее время обновив личное достижение. Также немного добавил Владислав Орлов, у остальных без особых изменений.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
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