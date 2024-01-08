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  4. Рейтинг ATP. Зверев обошел Циципаса, де Минаур дебютировал в первой десятке
ATP
08 января 2024, 12:57 | Обновлено 08 января 2024, 12:59
139
0

Рейтинг ATP. Зверев обошел Циципаса, де Минаур дебютировал в первой десятке

Вадим Урсу обновил личное достижение

08 января 2024, 12:57 | Обновлено 08 января 2024, 12:59
139
0
Рейтинг ATP. Зверев обошел Циципаса, де Минаур дебютировал в первой десятке
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

На прошлой неделе мужчины сыграли на турнирах ATP 250 в Гонконге и Брисбене, а также на United Cup.

Победитель командных соревнований Александр Зверев обошел в рейтинге Стефаноса Циципаса и стал шестым.

Дебютировал в первой десятке австралиец Алекс де Минаур.

Чемпион соревнований в Брисбене Григор Димитров поднялся на 13-ю строчку.

Топ-10 рейтинга ATP

Илья Марченко и Эрик Ваншельбойм улучшили свое положение на 2 места. Вадим Урсу спрогрессировал на 20 мест, в который раз за последнее время обновив личное достижение. Также немного добавил Владислав Орлов, у остальных без особых изменений.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Александр Брайнин Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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