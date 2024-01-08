Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 позиции, Гофф выпала из тройки

Первая неделя нового сезона у женщин прошла на кортах Брисбена и Окленда, а также на United Cup.

В Австралии титул взяла Елена Рыбакина, это позволило ей подняться на третью строчку мирового рейтинга, обойдя Коко Гофф, которая выиграла турнир в Новой Зеландии.

В первой десятке состоялось еще одно изменения: Мария Саккари обошла Каролину Мухову.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина после финала в Окленде поднялась на две строчки, также добавила и Даяна Ястремская. Улучшили свое положение Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая. Марта Костюк опустилась на 3 позиции, у остальных из топ-200 без изменений.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок после взятия титула в Брисбене вернулась в топ-30, у остальных прогресса не было.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA