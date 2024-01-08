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  4. Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 позиции, Гофф выпала из тройки
WTA
08 января 2024, 12:30 | Обновлено 08 января 2024, 13:10
943
0

Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 позиции, Гофф выпала из тройки

Марта Костюк опустилась на 3 позиции

08 января 2024, 12:30 | Обновлено 08 января 2024, 13:10
943
0
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 позиции, Гофф выпала из тройки
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Элина Свитолина

Первая неделя нового сезона у женщин прошла на кортах Брисбена и Окленда, а также на United Cup.

В Австралии титул взяла Елена Рыбакина, это позволило ей подняться на третью строчку мирового рейтинга, обойдя Коко Гофф, которая выиграла турнир в Новой Зеландии.

В первой десятке состоялось еще одно изменения: Мария Саккари обошла Каролину Мухову.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элина Свитолина после финала в Окленде поднялась на две строчки, также добавила и Даяна Ястремская. Улучшили свое положение Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая. Марта Костюк опустилась на 3 позиции, у остальных из топ-200 без изменений.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок после взятия титула в Брисбене вернулась в топ-30, у остальных прогресса не было.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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