Романо рассказал, перейдет ли Довбик в Челси этой зимой

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации Caught Offside, ссылающегося на авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, заинтересованность «Челси» в приобретении Довбика не соответствует действительности. Украинский нападающий не покинет «Жирону» этой зимой и рано пока говорить о трансфере игрока.

В этом сезоне Артем в чемпионате Испании забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Украинец является лидером Ла Лиги по системе гол+пас.

Ранее спортивный юрист объяснил, возможен ли уход Довбика из «Жироны» в январе.