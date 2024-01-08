Романо рассказал, перейдет ли Довбик в Челси этой зимой
Украинец вряд ли переедет в Лондон
26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.
По информации Caught Offside, ссылающегося на авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, заинтересованность «Челси» в приобретении Довбика не соответствует действительности. Украинский нападающий не покинет «Жирону» этой зимой и рано пока говорить о трансфере игрока.
В этом сезоне Артем в чемпионате Испании забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Украинец является лидером Ла Лиги по системе гол+пас.
Ранее спортивный юрист объяснил, возможен ли уход Довбика из «Жироны» в январе.
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