Экс-футболист Миная рассказал, как сбежал из Украины после начала войны

Бывший футболист донецкого «Металлурга», «Стали» из Каменского и «Миная» Михаил Месхи вспомнил, как в первый день начала полномасштабного вторжения в Украину сбежал из страны.

«До границы нам было буквально 15 минут – и мы успели проехать до того, как закрыли выезд всем мужчинам. Это болезненная тема для меня, но в тот момент я думал только о безопасности своей семьи.

Мы ехали в никуда, потому что денег особо не было, и мы остановились у моего друга Даниила Рябенко, он тогда был вратарем моей прошлой команды «Мезекевешд». Жили у него около полугода.

Я не мог найти команду, у меня самого еще был контракт с «Минаем». Но летом появилась возможность перейти в «Кечкемет», мы с «Минаем» поговорили, и они по-человечески отнеслись ко мне и дали разрешение на этот трансфер.

Эта команда играла во второй лиге Венгрии и повысилась в классе. С переходом сюда мне очень помог еще один наш соотечественник Михаил Ряшко. Он позвонил тренеру, и мне сообщили, что я могу приехать на просмотр. Я был на просмотре около двух или трех недель. И в результате подписал контракт с «Кечкеметом», – поделился воспоминаниями Месхи.