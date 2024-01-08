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WTA
08 января 2024, 10:22 | Обновлено 08 января 2024, 10:52
782
0

ВИДЕО. Как Костюк обыграла Калинину в первом украинском дерби года

Смотрите видеообзор поединка

08 января 2024, 10:22 | Обновлено 08 января 2024, 10:52
782
0
ВИДЕО. Как Костюк обыграла Калинину в первом украинском дерби года
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В матче 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) состоялось украинское дерби, в котором Марта Костюк обыграла Ангелину Калину в двух сетах.

Это была вторая встреча между теннисистками, в очном противостоянии Костюк побеждает 2:0.

WTA 500 Аделаида. Хард. 1/16 финала.

Марта Костюк (Украина) – Ангелина Калинина (Украина) – 7:6 (7:3), 6:1

Видеообзор поединка

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Ангелина Калинина Марта Костюк WTA видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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