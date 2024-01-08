Названы сроки возвращения Жезуса в состав Арсенала
Бразилец не играл против «Ливерпуля» из-за повреждения
В воскресенье, 7 января, нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус не принял участие в матче Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:2).
Вингер «канониров» отсутствовал в заявке команды на игру по причине повреждения, полученного накануне поединка на тренировоке команды.
Сообщается, что травма у Жезуса оказалась несерьезной. Якобы пропуск игроком матча с мерсисайдцами был лишь мерой предосторожности со стороны медицинского штаба «Арсенала». На предстоящий официальный поединок «канониров» Габриэл должен быть в строю.
В текущем сезоне Жезус провел за «Арсенал» во всех турнирах 21 матч, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
Ранее менеджер «Арсенала» Микель Артета высказался о проблемах команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Услугами экс-тренера сборной Украины интересовалась федерация футбола Азербайджана
Молодые украинцы в Германии, на которых стоит обратить внимание