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Англия
08 января 2024, 10:00 | Обновлено 08 января 2024, 10:09
247
0

Названы сроки возвращения Жезуса в состав Арсенала

Бразилец не играл против «Ливерпуля» из-за повреждения

08 января 2024, 10:00 | Обновлено 08 января 2024, 10:09
247
0
Названы сроки возвращения Жезуса в состав Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

В воскресенье, 7 января, нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус не принял участие в матче Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:2).

Вингер «канониров» отсутствовал в заявке команды на игру по причине повреждения, полученного накануне поединка на тренировоке команды.

Сообщается, что травма у Жезуса оказалась несерьезной. Якобы пропуск игроком матча с мерсисайдцами был лишь мерой предосторожности со стороны медицинского штаба «Арсенала». На предстоящий официальный поединок «канониров» Габриэл должен быть в строю.

В текущем сезоне Жезус провел за «Арсенал» во всех турнирах 21 матч, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.

Ранее менеджер «Арсенала» Микель Артета высказался о проблемах команды.

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Габриэл Жезус травма Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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