Названы сроки возвращения Жезуса в состав Арсенала

В воскресенье, 7 января, нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус не принял участие в матче Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:2).

Вингер «канониров» отсутствовал в заявке команды на игру по причине повреждения, полученного накануне поединка на тренировоке команды.

Сообщается, что травма у Жезуса оказалась несерьезной. Якобы пропуск игроком матча с мерсисайдцами был лишь мерой предосторожности со стороны медицинского штаба «Арсенала». На предстоящий официальный поединок «канониров» Габриэл должен быть в строю.

В текущем сезоне Жезус провел за «Арсенал» во всех турнирах 21 матч, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.

Ранее менеджер «Арсенала» Микель Артета высказался о проблемах команды.