Микель АРТЕТА: «В следующий раз нам нужно будет пробить 35 раз»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета после поражения команды в матче 3-го раунда Кубка Англии от «Ливерпуля» (0:2) высказался о проблеме подопечных.

«Да, это разочаровывает, но что тут можно сделать? Я не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте, и «Ливерпуль» забьет в свои ворота — так победим». Я не знаю, как составить такой план на игру. Это невозможно. Надо придерживаться своей игры. Если сегодня у нас было 18 ударов, то в следующий раз нам нужно будет пробить 35 раз. Если продолжать в таком темпе, мяч попадет в сетку, мы получим импульс и будем побеждать. Это точно», – заявил Артета.