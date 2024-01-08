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  4. Микель АРТЕТА: «В следующий раз нам нужно будет пробить 35 раз»
Англия
08 января 2024, 09:09 | Обновлено 08 января 2024, 09:23
442
0

Микель АРТЕТА: «В следующий раз нам нужно будет пробить 35 раз»

Испанский специалист – о проблемах «Арсенала»

08 января 2024, 09:09 | Обновлено 08 января 2024, 09:23
442
0
Микель АРТЕТА: «В следующий раз нам нужно будет пробить 35 раз»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета после поражения команды в матче 3-го раунда Кубка Англии от «Ливерпуля» (0:2) высказался о проблеме подопечных.

«Да, это разочаровывает, но что тут можно сделать? Я не могу сказать: «Играйте плохо, не бейте, и «Ливерпуль» забьет в свои ворота — так победим». Я не знаю, как составить такой план на игру. Это невозможно. Надо придерживаться своей игры. Если сегодня у нас было 18 ударов, то в следующий раз нам нужно будет пробить 35 раз. Если продолжать в таком темпе, мяч попадет в сетку, мы получим импульс и будем побеждать. Это точно», – заявил Артета.

Как известно, жеребьевка пар 1/16 финала Кубка Англии намечена на понедельник, 8 января.

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Микель Артета Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Ливерпуль
Источник Football London
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