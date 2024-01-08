Не Анчелотти. Стало известно, кто возглавит сборную Бразилии

Несмотря на то, что отставка Фернандо Диниза с поста главного тренера сборной Бразилии еще не подтверждена, уже известно имя его преемника.

Следующим наставником «пентакампеонов» станет 61-летний Доривал Жуниор, последним местом работы которого был «Сан-Паулу». Клуб уже сообщил на своем официальном сайте, что специалист покидает их и принимает национальную сборную.

«Осуществляется моя мечта, и это стало возможным только благодаря признанию моей работы в «Сан-Паулу», – сказал тренер о своем назначении.

Добавим, что вместе с «Сан-Паулу» Доривал Жуниор выиграл Кубок Бразилии, а также стал обладателем Кубка Либертадорес-2022, возглавляя «Фламенго».