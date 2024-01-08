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  4. В Англии назвали сроки возвращения Зинченко
Англия
08 января 2024, 08:41 |
1459
0

В Англии назвали сроки возвращения Зинченко

Ожидается, что украинец восстановится до следующего матча

08 января 2024, 08:41 |
1459
0
В Англии назвали сроки возвращения Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы.

Зинченко пропустил последние три матча «канониров» и не попал в заявку на вчерашнюю игру Кубка Англии против «Ливерпуля» (0:2).

По информации портала Football London, возвращение украинца на поле ожидается в следующем туре АПЛ, 20 января «Арсенал» в лондонском дерби сыграет с «Кристал Пэлас». Отмечается, что травма Александра считалась изначально несерьезной, но в итоге стала значительным ударом для «канониров».

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета прокомментировал травму украинского защитника.

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Кристал Пэлас Арсенал Лондон травма Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
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