В Англии назвали сроки возвращения Зинченко

27-летний защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы.

Зинченко пропустил последние три матча «канониров» и не попал в заявку на вчерашнюю игру Кубка Англии против «Ливерпуля» (0:2).

По информации портала Football London, возвращение украинца на поле ожидается в следующем туре АПЛ, 20 января «Арсенал» в лондонском дерби сыграет с «Кристал Пэлас». Отмечается, что травма Александра считалась изначально несерьезной, но в итоге стала значительным ударом для «канониров».

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета прокомментировал травму украинского защитника.