И Цуренко смогла бы! Возможная соперница Леси покидает Аделаиду

Британская теннисистка Кэти Бултер (№57 WTA) в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) потерпела поражение от Аны Богдан (№66 WTA) из Румынии.

За 1 час 47 минут 31-летняя Богдан переиграла 27-летнюю Бултер в двух сетах.

WTA 500 Аделаида. Первый круг

Кэти Бултер (Великобритания) – Ана Богдан (Румыния) – 3:6, 4:6

Как известно, Бултер на старте турнира в Аделаиде должна была противостоять украинца Леся Цуренко (№32 WTA), но она снялась буквально в последний момент.