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  4. И Цуренко смогла бы! Возможная соперница Леси покидает Аделаиду
WTA
08 января 2024, 08:15 | Обновлено 08 января 2024, 08:21
566
0

И Цуренко смогла бы! Возможная соперница Леси покидает Аделаиду

Британка Кэти Бултер проиграла в первом круге турнира WTA 500

08 января 2024, 08:15 | Обновлено 08 января 2024, 08:21
566
0
И Цуренко смогла бы! Возможная соперница Леси покидает Аделаиду
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Бултер

Британская теннисистка Кэти Бултер (№57 WTA) в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) потерпела поражение от Аны Богдан (№66 WTA) из Румынии.

За 1 час 47 минут 31-летняя Богдан переиграла 27-летнюю Бултер в двух сетах.

WTA 500 Аделаида. Первый круг

Кэти Бултер (Великобритания) – Ана Богдан (Румыния) – 3:6, 4:6

Как известно, Бултер на старте турнира в Аделаиде должна была противостоять украинца Леся Цуренко (№32 WTA), но она снялась буквально в последний момент.

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Кэти Бултер WTA Аделаида Ана Богдан Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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