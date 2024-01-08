WTA08 января 2024, 08:15 | Обновлено 08 января 2024, 08:21
566
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И Цуренко смогла бы! Возможная соперница Леси покидает Аделаиду
Британка Кэти Бултер проиграла в первом круге турнира WTA 500
08 января 2024, 08:15 | Обновлено 08 января 2024, 08:21
566
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Британская теннисистка Кэти Бултер (№57 WTA) в первом круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия) потерпела поражение от Аны Богдан (№66 WTA) из Румынии.
За 1 час 47 минут 31-летняя Богдан переиграла 27-летнюю Бултер в двух сетах.
WTA 500 Аделаида. Первый круг
Кэти Бултер (Великобритания) – Ана Богдан (Румыния) – 3:6, 4:6
Как известно, Бултер на старте турнира в Аделаиде должна была противостоять украинца Леся Цуренко (№32 WTA), но она снялась буквально в последний момент.
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