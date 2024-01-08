Леся Цуренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) снялася с турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Причина такого решения украинской спортсменки пока что неизвестна.

В матче 1/16 финала она должна была сыграть против Кэти Бултер из Великобритании (№57 WTA). Её соперница пробилась на турнир через квалификацию.

Стоит отметить, что в рамках первого круга турнира в Аделаиде состоялось украинское дерби между Мартой Костюк (WTA 38) и Ангелиной Калининой (WTA 27). Марта добыла уверенную победу в двух сетах - 7:6, 6:4.