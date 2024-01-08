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WTA
08 января 2024, 06:02 | Обновлено 08 января 2024, 06:12
645
3

Леся Цуренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде

Причина такого решения от украинки пока что неизвестна

08 января 2024, 06:02 | Обновлено 08 января 2024, 06:12
645
3
Леся Цуренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) снялася с турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Причина такого решения украинской спортсменки пока что неизвестна.

В матче 1/16 финала она должна была сыграть против Кэти Бултер из Великобритании (№57 WTA). Её соперница пробилась на турнир через квалификацию.

Стоит отметить, что в рамках первого круга турнира в Аделаиде состоялось украинское дерби между Мартой Костюк (WTA 38) и Ангелиной Калининой (WTA 27). Марта добыла уверенную победу в двух сетах - 7:6, 6:4.

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Леся Цуренко WTA
Источник Большой теннис Украины
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Клава Eliseeva
О, починається... Хтось здивований?
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+2
Elis
7:6, 6:4? Майскор по другому сету дає 6:1. І кому вірити тому, хто не дивився матч? 
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0
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