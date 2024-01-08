Истанбулспор – Фенербахче – 1:5. Покер Ундера. Видео голов и обзор матча

В 19-м туре турецкой Суперлиги в дерби Стамбула сошлись «Истанбулспор» и «Фенербахче».

«Канарейки» не испытали проблем со своим соперником. Особенно удачно провел матч Дженгиз Ундер, который оформил покер.

Ещё один гол за «Фенербахче» забил опытный Эдин Джеко. Хозяева ответили лишь точным выстрелом от Сарияки. Счет мог быть ещё более неприличным, но Тадич на 65-й минуте не реализовал пенальти.

Теперь команда Исмаила Картала имеет 48 очков и делит лидерство с «Галатасараем». «Истанбулспор» занимает последнее место. У команды 5 очков.

Чемпионат Турции. 19-й тур. 7 января.

Истанбулспор – Фенербахче – 1:5

Голы: Сарияка (32) - Ундер (6, 34, 44, 46), Джеко (45+1)

Видеообзор матча