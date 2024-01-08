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Турция
08 января 2024, 05:31 | Обновлено 08 января 2024, 05:34
57
0

Истанбулспор – Фенербахче – 1:5. Покер Ундера. Видео голов и обзор матча

Дженгиз Ундер удачно провел стамбульское дерби

08 января 2024, 05:31 | Обновлено 08 января 2024, 05:34
57
0
Истанбулспор – Фенербахче – 1:5. Покер Ундера. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine.

В 19-м туре турецкой Суперлиги в дерби Стамбула сошлись «Истанбулспор» и «Фенербахче».

«Канарейки» не испытали проблем со своим соперником. Особенно удачно провел матч Дженгиз Ундер, который оформил покер.

Ещё один гол за «Фенербахче» забил опытный Эдин Джеко. Хозяева ответили лишь точным выстрелом от Сарияки. Счет мог быть ещё более неприличным, но Тадич на 65-й минуте не реализовал пенальти.

Теперь команда Исмаила Картала имеет 48 очков и делит лидерство с «Галатасараем». «Истанбулспор» занимает последнее место. У команды 5 очков.

Чемпионат Турции. 19-й тур. 7 января.

Истанбулспор – Фенербахче – 1:5

Голы: Сарияка (32) - Ундер (6, 34, 44, 46), Джеко (45+1)

Видеообзор матча

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Фенербахче Истанбулспор видео голов и обзор Дженгиз Ундер
Источник Sport.ua
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