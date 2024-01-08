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  4. ХАВИ: «В игре с Барбастро нам пришлось помучиться»
Испания
08 января 2024, 04:22 |
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ХАВИ: «В игре с Барбастро нам пришлось помучиться»

Хави признал, что скромный соперник доставил проблемы

08 января 2024, 04:22 |
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ХАВИ: «В игре с Барбастро нам пришлось помучиться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник «Барселоны» Хави признал, что победа над «Барбастро» (3:2) из четвертого дивизиона не была легкой. Также специалист в очередной раз пожаловался на уровень арбитров.

«Нам пришлось немного помучиться. Мы достаточно уверенно провели первый тайм, казалось, что все идет хорошо, но такие матчи всегда складываются нелегко. Вышло сложнее, чем хотелось. Но мы в 1/8 финала и достигли своей цели.

Нам не хватило концентрации. Мы контролировали игру, но усложнили ее себе своими ошибками. И отмененный гол Феликса из-за офсайда...

Мне говорят, что мяч был забит по правилам. Жаль, что в этом турнире нет видеоповторов, я не могу такого понять, пусть даже это и стадион более низкой категории», – сказал главный тренер «Барселоны».

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Хави Барселона Кубок Испании по футболу
Источник Marca
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