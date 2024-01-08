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  4. Вест Хэм – Бристоль – 1:1. Конвей организовал переигровку. Видео голов
Англия
08 января 2024, 02:05 | Обновлено 08 января 2024, 02:45
64
0

Вест Хэм – Бристоль – 1:1. Конвей организовал переигровку. Видео голов

Клуб АПЛ не смог обыграть средняка Чемпионшипа

08 января 2024, 02:05 | Обновлено 08 января 2024, 02:45
64
0
Вест Хэм – Бристоль – 1:1. Конвей организовал переигровку. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 января «Вест Хэм» у себя дома в матче 1/32 Кубка Англии принимал «Бристоль Сити», который играет в Чемпионшипе.

Хозяева поля вышли вперед уже на 4-й минуте - забил Боуэн. Гости не сдались и использовали один из немногих шансов. На 61-й минуте им удалось убежать в контратаку и Конвей точным ударом послал мяч в сетку ворот Фабиански.

«Молотобойцы» вынуждены будут сыграть переигровку с 11-й командой Чемпионшипа.

Кубок Англии. 1/32 финала. 7 января.

Вест Хэм – Бристоль Сити – 1:1

Голы: Боуэн (4) - Конвей (61)

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Вест Хэм Бристоль Сити Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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