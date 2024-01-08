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Испания
08 января 2024, 00:15 | Обновлено 08 января 2024, 00:22
317
0

Стала известна оценка Яремчука за 75 сыгранных минут в Кубке Испании

Украинец помог своей команде пройти в следующий раунд турнира

08 января 2024, 00:15 | Обновлено 08 января 2024, 00:22
317
0
Стала известна оценка Яремчука за 75 сыгранных минут в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

7 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании.

«Валенсия» вырвала победу у команды «Картахена» в дополнительное время со счетом 2:1.

Украинский форвард Роман Яремчук был заявлен в резерве и вышел на поле после первого тайма. Украинец отыграл матч до конца и провел на поле 75 минут, не отметившись результативными действиями.

Статистический портал Sofa Score оценил выступление Яремчука в 6.9 баллов, а лучшим игроком матча был признан Хосе Гайя (8.3), который принес «летучим мышам» победу на 106-й минуте.

Оценки за матч Картахена – Валенсия от Sofa Score

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Хосе Гайя Роман Яремчук Картахена Валенсия Кубок Испании по футболу SofaScore лучший игрок
Источник Sport.ua
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