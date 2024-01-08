Стала известна оценка Яремчука за 75 сыгранных минут в Кубке Испании
Украинец помог своей команде пройти в следующий раунд турнира
7 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании.
«Валенсия» вырвала победу у команды «Картахена» в дополнительное время со счетом 2:1.
Украинский форвард Роман Яремчук был заявлен в резерве и вышел на поле после первого тайма. Украинец отыграл матч до конца и провел на поле 75 минут, не отметившись результативными действиями.
Статистический портал Sofa Score оценил выступление Яремчука в 6.9 баллов, а лучшим игроком матча был признан Хосе Гайя (8.3), который принес «летучим мышам» победу на 106-й минуте.
Оценки за матч Картахена – Валенсия от Sofa Score
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американка – о финале в Окленде
Состоялся завершающий матч 19-го тура Серии А