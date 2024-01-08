Стала известна оценка Яремчука за 75 сыгранных минут в Кубке Испании

7 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Испании.

«Валенсия» вырвала победу у команды «Картахена» в дополнительное время со счетом 2:1.

Украинский форвард Роман Яремчук был заявлен в резерве и вышел на поле после первого тайма. Украинец отыграл матч до конца и провел на поле 75 минут, не отметившись результативными действиями.

Статистический портал Sofa Score оценил выступление Яремчука в 6.9 баллов, а лучшим игроком матча был признан Хосе Гайя (8.3), который принес «летучим мышам» победу на 106-й минуте.

Оценки за матч Картахена – Валенсия от Sofa Score