Не Кепа и Лунин. В Реале определились с возможным преемником Куртуа

Мадридский «Реал» планирует привлекать 18-летнего голкипера Франа Гонсалеса в матчах за основную команду со следующего сезона.

По информации источника, руководству «Реала» вряд ли получится удастся в команде Андрея Лунина, ведь ему снова придется быть дублером Куртуа. В настоящее время «сливочные» также не видят целесообразности оставлять у себя и Кепу Аррисабалагу.

Вероятным является вариант, что Фран Гонсалес станет вторым номером команды в следующем сезоне. На испанского вратаря возлагают большие надежды в Мадриде и видят в нем преемника Тибо Куртуа. Сейчас Гонсалес играет в резервной команде «сливочных».

Ранее появилась информация, что бельгийский страж ворот Тибо Куртуа вернулся на поле и возобновил тренировки.