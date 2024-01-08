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  4. Не Кепа и Лунин. В Реале определились с возможным преемником Куртуа
Испания
08 января 2024, 00:04 | Обновлено 08 января 2024, 00:07
742
5

Не Кепа и Лунин. В Реале определились с возможным преемником Куртуа

Им станет Фран Гонсалес

08 января 2024, 00:04 | Обновлено 08 января 2024, 00:07
742
5
Не Кепа и Лунин. В Реале определились с возможным преемником Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага и Андрей Лунин

Мадридский «Реал» планирует привлекать 18-летнего голкипера Франа Гонсалеса в матчах за основную команду со следующего сезона.

По информации источника, руководству «Реала» вряд ли получится удастся в команде Андрея Лунина, ведь ему снова придется быть дублером Куртуа. В настоящее время «сливочные» также не видят целесообразности оставлять у себя и Кепу Аррисабалагу.

Вероятным является вариант, что Фран Гонсалес станет вторым номером команды в следующем сезоне. На испанского вратаря возлагают большие надежды в Мадриде и видят в нем преемника Тибо Куртуа. Сейчас Гонсалес играет в резервной команде «сливочных».

Ранее появилась информация, что бельгийский страж ворот Тибо Куртуа вернулся на поле и возобновил тренировки.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Realmadridexclusivo
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Ser Maz
Кепа-Лунин,Лунин -Кепа! Эту бурду уже надоело читать,!! Журналисты нынче ноль,ничего толкового,интересного,! Кроме как мусолить разными заголовками одну и туже тему
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andre_lui
Фран часом не син Рауля?
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Viktor Shuper
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