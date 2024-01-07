ВИДЕО. Лунину и Кепе приготовиться? Куртуа возобновил тренировки

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.

Бельгийский страж ворот уже вернулся на поле и возобновил тренировки.

Напомним, в начале августа 2023 Тибо Куртуа травмировал крестообразную связку колена и из-за этого не смог принять участия в поединках этого сезона.

Ранее сообщалось, что бельгиец отказался от участия в играх за сборную Бельгии на Евро-2024 и надеется сыграть несколько матчей в нынешнем сезоне за «Реал».



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