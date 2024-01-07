ВИДЕО. Лунину и Кепе приготовиться? Куртуа возобновил тренировки
Бельгиец вернулся на поле после травмы
Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки колена.
Бельгийский страж ворот уже вернулся на поле и возобновил тренировки.
Напомним, в начале августа 2023 Тибо Куртуа травмировал крестообразную связку колена и из-за этого не смог принять участия в поединках этого сезона.
Ранее сообщалось, что бельгиец отказался от участия в играх за сборную Бельгии на Евро-2024 и надеется сыграть несколько матчей в нынешнем сезоне за «Реал».
ВИДЕО. Лунину и Кепе приготовиться? Куртуа возобновил тренировку
🚨🚨 BREAKING: Thibaut Courtois hari ini telah kembali berlatih di lapangan pasca menjalani operasi pada ACL nya. 🇧🇪 pic.twitter.com/sfUVwDEgQG— Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) January 6, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шорт-трекистка Анастасия Середа почти месяц находилась в коме
Форвард не имеет стабильной игровой практики в «Халл Сити» и хочет уйти