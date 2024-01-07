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  4. АРТЕТА: «Не видел, чтобы кто-то так превосходил Ливерпуль, как мы сегодня»
Кубок Англии
07 января 2024, 23:10 | Обновлено 08 января 2024, 00:15
1215
8

АРТЕТА: «Не видел, чтобы кто-то так превосходил Ливерпуль, как мы сегодня»

Тренер «канониров» прокомментировал матч 1/32 финала Кубка Англии

07 января 2024, 23:10 | Обновлено 08 января 2024, 00:15
1215
8
АРТЕТА: «Не видел, чтобы кто-то так превосходил Ливерпуль, как мы сегодня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

7 января на Эмирейтс состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль». Несмотря на преимущество по голевых моментах лондонцев, победу одержали подопечные Юргена Клоппа со счетом 2:0.

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета прокомментировал этот матч.

«Мы хорошо играли и у нас было много шансов забить. Еще не видел, чтобы кто-то так превосходил «Ливерпуль», как мы сегодня, но мяч не шел в ворота. Мы играли против одной из лучших команд Европы.

Ребята играли сегодня с большой отвагой и желанием, и я их поддерживаю. Нам нужно играть так, как мы играли сегодня и быть более эффективными в реализации своих моментов», – сказал Артета.

Следующий матч «Арсенал» сыграет в 21 туре АПЛ против «Кристал Пэлас». Игра состоится 20 января.

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Микель Артета Ливерпуль Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Арсенал - Ливерпуль
Источник BBC
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Комментарии 8
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BATI-GOOOOOL
рахунок на табло,інше балачки
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+2
Alex Komnin
В стилі Луческу: "Мали забивати 5, а пропустили 10"
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
переважав? він так приколюється?
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+2
GloryUkraine
Треба було лише забити Ліверпулю три голи...😉
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+1
Burevestnik
нехай візьме своє ї.ло
та ним погляне на табло.
 неначе він переважав,
 а Лівер яй.я їм прижав...
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0
Octopus
В первом тайме у Арсенала был в 10 раз больший xg, но он не забил, а во втором уже у Ливерпуля был больше и он забил. Арсенал не уверен в себе и поэтому не забивает. Эта неуверенность идет от Артеты, он нервничает, что передается команде. 
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0
ALM
Хаверц криволапий ніяк не міг забити
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0
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