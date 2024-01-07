АРТЕТА: «Не видел, чтобы кто-то так превосходил Ливерпуль, как мы сегодня»

7 января на Эмирейтс состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль». Несмотря на преимущество по голевых моментах лондонцев, победу одержали подопечные Юргена Клоппа со счетом 2:0.

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета прокомментировал этот матч.

«Мы хорошо играли и у нас было много шансов забить. Еще не видел, чтобы кто-то так превосходил «Ливерпуль», как мы сегодня, но мяч не шел в ворота. Мы играли против одной из лучших команд Европы.

Ребята играли сегодня с большой отвагой и желанием, и я их поддерживаю. Нам нужно играть так, как мы играли сегодня и быть более эффективными в реализации своих моментов», – сказал Артета.

Следующий матч «Арсенал» сыграет в 21 туре АПЛ против «Кристал Пэлас». Игра состоится 20 января.