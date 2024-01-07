Хавбек Александрии попал в сферу интересов топ-клуба из чемпионата Грузии
В текущем сезоне Авагимян играл за «Александрию» и за «Чорноморец»
Украинский хавбек «Александрии» Артур Авагимян попал в сферу интересов «Динамо» Батуми.
От серьезных шагов этой зимы чемпиона Грузии остановило то, что 26-летний полузащитник уже сыгран за две команды – в сезоне 2023/24 он успел сыграть за Александрию, а затем на правах аренды за Черноморец.
Динамо Батуми продолжает следить за Авагимяном. В нем в Батуми видят замену одному из лидеров клуба Гиорги Зария. Летом Зария мог оказаться в УПЛ – на него претендовало несколько клубов с амбициями еврокубков, но самой близкой была Заря. Хавбека смутили военные реалии, и зимой он выбрал Кайрат.
Авагимян имеет действующий контракт с Александрией, истекающий через полтора года, летом 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 2 матча за Александрию, а затем ушел в аренду в Черноморец (13 игр, 2 гола).
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