Хавбек Александрии попал в сферу интересов топ-клуба из чемпионата Грузии

Украинский хавбек «Александрии» Артур Авагимян попал в сферу интересов «Динамо» Батуми.

От серьезных шагов этой зимы чемпиона Грузии остановило то, что 26-летний полузащитник уже сыгран за две команды – в сезоне 2023/24 он успел сыграть за Александрию, а затем на правах аренды за Черноморец.

Динамо Батуми продолжает следить за Авагимяном. В нем в Батуми видят замену одному из лидеров клуба Гиорги Зария. Летом Зария мог оказаться в УПЛ – на него претендовало несколько клубов с амбициями еврокубков, но самой близкой была Заря. Хавбека смутили военные реалии, и зимой он выбрал Кайрат.

Авагимян имеет действующий контракт с Александрией, истекающий через полтора года, летом 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 2 матча за Александрию, а затем ушел в аренду в Черноморец (13 игр, 2 гола).