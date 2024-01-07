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Украина. Премьер лига
07 января 2024, 21:34 | Обновлено 07 января 2024, 22:12
449
0

Хавбек Александрии попал в сферу интересов топ-клуба из чемпионата Грузии

В текущем сезоне Авагимян играл за «Александрию» и за «Чорноморец»

07 января 2024, 21:34 | Обновлено 07 января 2024, 22:12
449
0
Хавбек Александрии попал в сферу интересов топ-клуба из чемпионата Грузии
ФК Александрия. Артур Авагимян (справа)

Украинский хавбек «Александрии» Артур Авагимян попал в сферу интересов «Динамо» Батуми.

От серьезных шагов этой зимы чемпиона Грузии остановило то, что 26-летний полузащитник уже сыгран за две команды – в сезоне 2023/24 он успел сыграть за Александрию, а затем на правах аренды за Черноморец.

Динамо Батуми продолжает следить за Авагимяном. В нем в Батуми видят замену одному из лидеров клуба Гиорги Зария. Летом Зария мог оказаться в УПЛ – на него претендовало несколько клубов с амбициями еврокубков, но самой близкой была Заря. Хавбека смутили военные реалии, и зимой он выбрал Кайрат.

Авагимян имеет действующий контракт с Александрией, истекающий через полтора года, летом 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 2 матча за Александрию, а затем ушел в аренду в Черноморец (13 игр, 2 гола).

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Артур Авагимян Черноморец Одесса Александрия Динамо Батуми ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник ТаТоТаке
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