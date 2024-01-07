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Чемпионат Италии
Салернитана
07.01.2024 19:00 – FT 1 : 2
Ювентус
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Италия
07 января 2024, 20:57 | Обновлено 07 января 2024, 21:17
126
1

Гол Влаховича на 90+1 мин принес победу Ювентусу над Салернитаной

«Ювентус» набрал 46 очков и приблизился к лидеру, «Интеру»

07 января 2024, 20:57 | Обновлено 07 января 2024, 21:17
126
1
Гол Влаховича на 90+1 мин принес победу Ювентусу над Салернитаной
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде победил «Салернитану» со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед усилиями Джулио Маджоре на 39-й минуте, однако туринцы ответили двумя точными ударами. Маджоре оставил свою команду в меньшинстве на 53 мин.

Сэм Илинг сравнял счет (65 мин), а победу Юве принес Душан Влахович на 90+1 мин.

«Ювентус» набрал 46 очков и приблизился к лидеру, «Интеру» (48 очков). «Салернитана» является аутсайдером турнира (12 очков).

Серия А. 19-й тур, 7 января

Салернитана – Ювентус – 1:2

Голы: Маджоре, 39 – Илинг, 65, Влахович, 90+1

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чемпионат Италии по футболу Салернитана Ювентус Серия A Душан Влахович
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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anacreon
Окей, але де перехід Судакова? Вже 7 днів як відрите вікно. Юве вже грає чемпіонат. При цьому, що і Судаков у відпустці і зовсім не у формі. Де усі ці пропозиції? Гравець втрачає матчі, в яких міг зіграти. Навіщо до останніх днів завжди тягнуть клуби? 
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