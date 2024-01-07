Гол Влаховича на 90+1 мин принес победу Ювентусу над Салернитаной

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде победил «Салернитану» со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед усилиями Джулио Маджоре на 39-й минуте, однако туринцы ответили двумя точными ударами. Маджоре оставил свою команду в меньшинстве на 53 мин.

Сэм Илинг сравнял счет (65 мин), а победу Юве принес Душан Влахович на 90+1 мин.

«Ювентус» набрал 46 очков и приблизился к лидеру, «Интеру» (48 очков). «Салернитана» является аутсайдером турнира (12 очков).

Серия А. 19-й тур, 7 января

Салернитана – Ювентус – 1:2

Голы: Маджоре, 39 – Илинг, 65, Влахович, 90+1