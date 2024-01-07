Тренер Горняка-Спорт рассказал о кадровых потерях команды

Главный тренер перволигового «Горняка-Спорта» Валерий Куценко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, когда его подопечные сыграют первые спарринги в новом году:

– Подготовку к весенней части сезона начнем 15 января. Однако во время отпуска тренерскому штабу было не до отдыха, потому что сосредоточились на селекционной работе. Вслед за Артуром Орнатом, Владиславом Mолько, Александром Кальчуком решили, что за «Горняк-Спорт» больше не будет выступать Никита Жуков, с которым расторгли контракт по-обоюдному согласию.

Еще неизвестно, останется ли в «Горняке-Спорт» вратарь Ярослав Проценко, к которому проявляет интерес один из клубов УПЛ.

Первые спарринги в 2024 году проведем в феврале на традиционном всеукраинском турнире на призы заслуженного тренера Украины Виктора Пожечевского, в которых и просмотрим группу потенциальных новичков. Усиление будем искать в каждое звено.

Пока «Горняк-Спорт» занимает пятое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 17 очков.