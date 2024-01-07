КАЗЕМИРО: «Хойлунд может определить эпоху в Манчестер Юнайтед»
Хавбек «Манчестер Юнайтед – о молодом датском форварде
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился своим мнением по поводу молодого датского форварда команды Расмуса Хойлунда:
«В конце концов, он всего лишь ребенок, не нужно сильно на него давить. Многие думают, что он должен сразу забить 30 голов и больше. Он еще молод, и это его первый сезон в АПЛ.
Я очень доволен его подходом. Он явно играет лучше с каждым матчем, и он работает очень усердно. Расмус – целеустремленный парень, он стремится к успеху. Он станет великолепным игроком для этого клуба и, учитывая его амбиции, может определить эпоху в «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 6 голов в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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