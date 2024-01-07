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  4. КАЗЕМИРО: «Хойлунд может определить эпоху в Манчестер Юнайтед»
Англия
07 января 2024, 18:28 |
486
0

КАЗЕМИРО: «Хойлунд может определить эпоху в Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Юнайтед – о молодом датском форварде

07 января 2024, 18:28 |
486
0
КАЗЕМИРО: «Хойлунд может определить эпоху в Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился своим мнением по поводу молодого датского форварда команды Расмуса Хойлунда:

«В конце концов, он всего лишь ребенок, не нужно сильно на него давить. Многие думают, что он должен сразу забить 30 голов и больше. Он еще молод, и это его первый сезон в АПЛ.

Я очень доволен его подходом. Он явно играет лучше с каждым матчем, и он работает очень усердно. Расмус – целеустремленный парень, он стремится к успеху. Он станет великолепным игроком для этого клуба и, учитывая его амбиции, может определить эпоху в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Хойлунда 6 голов в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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Каземиро Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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